ضمن حملة العطاء بدمك...الشافعي يتبرع بدمه على الهواء

الشافعي يتبرع بدمه على االهواء

نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فيديو لتبرع الفنان حسن الشافعى بدمه ضمن حملة العطاء بدمك.

وقال الملحن حسن الشافعي:(أحاول أن أكون فى رمضان الحالى بشكل مختلف، حيث أصبحت أباً، ورمضان شهر الناس كلها تتبرع بفلوس وطعام، ومن ضمنهم التبرع بالدم)، حسب اليوم السابع.

أضاف حسن الشافعي:(رمضان للأسف الناس اللى بتتبرع بالدم بتقل جدا عن أي شهر آخر علشان الصيام).