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زواج غادة عبد الرازق للمرة 12 في حياتها..شاهد إطلالتها في حفل زفافها!

منشور 07 أيّار / مايو 2020 - 02:52
زواج غادة عبد الرازق للمرة 12 في حياتها..شاهد العريس وفيديو حفل زفافها!
زواج غادة عبد الرازق للمرة 12 في حياتها..شاهد العريس وفيديو حفل زفافها!

أكدت المصادر أن الممثلة المصرية "غادة عبد الرازق" قد دخلت القفص الذهبي منذ مدة قريبة للمرة الـ 12 في حياتها.

وفي التفاصيل، زوج غادة هو مدير تصوير مسلسلها الذي يعرض في الموسم الرمضاني "سلطانة المعز" وهو "هيثم زينتا".

أما المفاجأة فكانت أن حلقة زفافها في المسلسل هي فعلاً زواجها الحقيقي الذي عقد في ذلك اليوم، إذ وصفته في تصريح خاص لأحد المواقع بـ "يوم إعلان إرتباطي، وعقد قراني وزواجي". كما أكدت أنها ستقيم حفلاً بعد بعد رمضان للإحتفال بالزواج ونجاح المسلسل.

 

غادة لم ترتدي الأبيض بعد، بل إكتفت بفستان أزرق طويل وبسيط.

يذكر أن غادة كانت متزوجة 11 مرة سابقاً، وقد تطلقت لأسباب مختلفة بين الخيانة وغيرها..
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