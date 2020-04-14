حسن شاكوش يحيي جهود الأطباء بـ(جيشنا الأبيض)

طرح حسن شاكوش، أغنية جديدة بعنوان (جيشنا الأبيض)، تقديرا لدور وجهد الأطباء المصريين فى محاربة فيروس كورونا المستجد.

وتقول كلمات الأغنية، (جيشنا الأبيض.. قلبه أبيض.. ولينا حد بيداوينا.. كل دولة ليها جيشها.. واحنا لينا ألف جيش.. ألف شكر ليك يا جيش.. كام دكتور ضحى بحياته علشان خاطرنا.. كام دكتور همه حمايتنا .. وبيحارب علشان نعيش)، حسب موقع مصراوي.

يذكر أن شاكوش انتهى مؤخرا من تسجيل أغنية جديدة تتضمنها أحداث مسلسل (عمر ودياب)، من بطولة مصطفي خاطر وعلي ربيع، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، والأغنية تحمل اسم ( شبح المجال)، وهي من كلمات مصطفي الجن، وألحانه، وتوزيع إسلام ساسو.