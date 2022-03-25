حسن شاكوش يطرح أحدث أغنياته (أمي العزيزة)

طرح مطرب المهرجانات حسن شاكوش أحدث أغنياته التي تحمل اسم (أمي العزيزة) على موقع (يوتيوب)، والتي قام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات محمد الفزاني وألحان حسام فيكا وتوزيع اسلام شيبسي والكليب من إخراج مصطفى السويفى.

وتقول كلمات أغنية (أمي العزيزة): (بلغوا أمى العزيزة.. ابنك ضناكي حزين.. آه حزين.. من كل حاجة.. خلي الزمن يراضيه.. فين زمان الطيبة ياما فين زمن الإنسانية فين زمان القلب الأبيض والمحبة الربانية.. فاكرة لمتنا يا أمي كل يوم م المغربية ساعة ما المدفع يضرب وأنتى بتنادي عليا).

يشار إلى أن مطرب المهرجانات تعرض لانتقادات الجمهور بسبب اقتباسه لحن الأغنية الإيطالية الشهيرة (بيلا تشاو) في أغنيته الاخيرة (جود مورنينج بيبي)، ووجهت له اتهامات بسرقة لحن الأغنية الشهيرة.