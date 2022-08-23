حسن شاكوش يطرح (حنيلي): (الحلوة بطوطة طعمة بسكوتة!)

طرح مطرب المهرجانات حسن شاكوش ، أحدث أغنياته التي تحمل اسم (حنيلي) على موقع الفيديوهات (يوتيوب)، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات إسلام المصري وألحان حسن شاكوش وتوزيع إسلام ساسو، والكليب من إخراج هادى الباجوري.

وتقول كلمات الأغنية : (حنيلي بصيلي يا شفافيك الطازة إنتي ع الفرازة الحلوة الفلتة جنة الحتة وقوامها مشدود بحبل العود العود الليلة حبيت بالعشق حسيت أما اللي هجرني كان ماضي ونسيت حطالي مسكره ضحكتها مسكره البت العسل وخدود مدورة).

وكليب (حنيلي) هو التعاون الثاني بين حسن شاكوش والمخرج هادي الباجوري، بعد كليب (حبيبتي) الذي ظهرت فيه الفنانة ياسمين رئيس.