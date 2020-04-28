حسن شاكوش يبرر فشله بـ "نانسي عجرم".. ويكذب "محمد منير" بتسجيل صوتي!

ما تزال حلقة الفنان الشعبي "حسن شاكوش" التي عرضت أمس تثير الجدل بسبب سلسلة التصريحات التي أطلقها.

المذيعة المصرية وجهت سؤال لـ حسن"ليه ما غنتش لايف بحفل الإستاد مع إنو صوتك حلو"، ليجيب "نانسي عجرم وتامر حسني مغنوش لايف بالحفلة لأنو هندسة الصوت كانت سيئة، وأنا بالعادة بغني لايف مع فرقتي"!

إلا أنه يبدو أن حسن لم يتمكن من التمييز بين اللايف والتسجيل، إذ أن نانسي عجرم كانت قد غنت لايف في حفل استاد القاهرة برفقة فرقتها الموسيقية، وعلق الجمهور على الموضوع "بأنه حاول أن يبرر فشله في الغناء لايف في حفل الإستاد بأن الأجهزة الصوتية لم تكن جيدة"!

من جهة أخرى، كذب شاكوش الادعاءات التي طالت علاقته بـ محمد منير بعدما شاع أن محمد صرح "لا يوجد عندي أفكار أقدمها للمستوى الثقافي ده"، إذ شارك في الحلقة تسجيل صوتي لمكالمة بينه وبين الكينج والأخير يقوم بدعمه ويبدي إعجابه بصوته ويعرض عليه أفكار لتطوير نفسه!

للمزيد من قسم الترفيه:

حسن شاكوش يكشف عن أجره في الحفلات.. ويتحدث عن زواجه العرفي من راقصة!

مي العيدان تفتح النار على ياسمين صبري "بلا كرامة"!

هل تعمدت سلافة معمار إهانة الدراما اللبنانية؟.. تعرفوا على التفاصيل