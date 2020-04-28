ياسمين صبري تتعرض للهجوم بعد إعادة نشر فيديو قديم لها.. ما قصته؟

ما تزال الممثلة المصرية "ياسمين صبري" حديث السوشال ميديا منذ أول أيام شهر رمضان على خلفية عرض مسلسلها "فرصة ثانية" وصولاً لـ عرض حلقتها من برنامج المقالب مع رامز جلال.

هذه المرة تداول رواد السوشال ميديا فيديو قديم لـ ياسمين وهي تتحدث عن جمالها واصفةً نفسها بأنها تشبه "السعوديات" ولا تشبه المصريات، كما تحدث الجمهور عن ردة فعلها عندما قالت صديقتها أنها تشبه "السوريات أو اللبنانيات" لتجيب "دول ملونين"!

وانقسمت تعليقات الجمهور بين من يدافع عن ياسمين وأن قصدها عفوي وبين من هاجمها لأنه اعتبر الموضوع إهانة للفتيات من المصريات وصولاً لـ فتيات لبنان وسوريا.

يذكر أن ياسمين كانت قد دخلت القفص الذهبي مؤخراً بزواجها من رجل الأعمال المصري "أحمد أبو هشيمة" في حفل عائلي صغير بسبب فيروس كورونا المنتشر في مصر والحجر المنزلي الإجباري.

من جهة أخرى، يعرض لـ ياسمين مسلسل "فرصة ثانية" الذي يجمعها بـ "آيتن عامر، أحمد مجدي" ونخبة من الوجوه.

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