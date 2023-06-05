حسن يوسف يوافق على تقديم نجله مشاهد القبلات: "خليه يدوق"

تصدر اسم الفنان المصري حسن يوسف موقع التغريدات "تويتر" بعد تصريحاته المثيرة للجدل، على هامش ندورة تكريمية أدراها المخرج عادل عوض في قصر السينما.

حسن يوسف يوافق ترحيب نجله بمشاهد القبلات

في الندوة، سئل يوسف حول رأيه بشأن ترحيب نجله الفنان عمر حسن يوسف بتقديم مشاهد قبلات في السينما، ليوافق رأيه دون اعتراض، وقال: "طبعا لا أعترض، لأن أبوه في الأفلام ياما باس، إشمعنى هو هقول له لأ، خليه يدوق".

وياتي رد يوسف المثير للجدل، بعدما كشف نجله عمر حسن، خلال لقائه في برنامج "القاهرة اليوم"، عن تأديه وترحيبه لمشاهد القبلات، قائلًا: "أقبل بتقديم أدوار بها قبلات طالما في سياق التمثيل والسياق الدرامي، ولا اعتقد أن والدي سيعترض".

وأضاف: "مفتكرش والدي هيبقى عنده مشكلة في دا لأن أنا عندي 39 سنة باخد رأيه لكن أنا اللي باختار".

حسن يوسف يكشف حقيقة عودة شمس البارودي للتمثيل

وتطرق يوسف للحديث عن حقيقة عودة زوجته الممثلة المعتزلة شمس البارودي للتمثيل، ليجيب:"شمس نسيت إنها ممثلة من سنة 1981، وحياتها وحبها لبيتها وأولادها وجوزها أهم من أي حاجة".

وتابع قائلًا: "هي بتحب المطبخ أوي أكثر مني، وحياتها سعيدة ببيتها وأولادها".

