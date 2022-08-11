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حسين الجسمي يطرح أحدث أغانيه (فرَكتوزي)

سهير العابد

سهير العابد

منشور 11 آب / أغسطس 2022 - 01:46
حسين الجسمي
حسين الجسمي

من أشعار د. مانع سعيد العتيبة، طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي من رؤيته وألحانه، أغنية جديدة من اللون الغنائي الإماراتي حملت عنوان (فرَكتوزي) وتعني (سكر الفاكهة)، حيث وصف بها طباع وخفة دم محبوبته. وتعاون حسين الجسمي في توزيع الأغنية مع الموزع الموسيقي زيد عادل، وقام بتسجيل الإيقاعات سمير القطان، والجيتارات فرشيد ادهمي، ليقوم بتنفيذ المكساج والماستر م. جاسم محمد.

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هذا و عرضت الأغنية الجديدة (فرَكتوزي) بشكل حصري عبر قناة الفنان حسين الجسمي الرسمية في موقع (يوتيوب)، وعبر جميع المنصات الإلكترونية المتخصصة، وبُثت من خلال أثير جميع الإذاعات الخليجية والعربية.

 

 

 

كلمات دالة:حسين الجسمي

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