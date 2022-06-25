حسين الجسمي يطرح أغنيته الجديدة (ليه)

طرح المطرب حسين الجسمي أغنية جديدة بعنوان (ليه) علي قناته الخاصة بموقع (يوتيوب)، حيث كشف عنها من خلال حساب (انستغرام) الخاص به، وعلق على الفيديو بـ (جديدنا ليه..إيه اللي كدا قسّاك وخلاك غيرت كل كلامك ليه ؟!..يعني اللي قلتُه ده كله أنساه..قصدك ضحكت عليّا بيه)، وأضاف الجسمي أن الأغنية من كلمات مصطفى مرسي، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، مكس وماسترهاني محروس.

على جانب آخر، يستعد حسين الجسمي لإحياء حفل غنائي في القاهرة يوم 30 يونيو/حزيران الجاري، في فندق الماسة مدينة نصر، حيث كتب عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي:(عبر مساحات الشوق الكبيرة وبموعدنا المتجدد في الغالية مصر‬ .. نلتقي معكم بكل حب في فندق الماسة - مدينة نصر - يوم 30 يونيو 2022 بإذن الله).