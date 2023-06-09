حسين الجسمي يطرح أغنيته الجديدة (أنا أحترق)

البوابة-طرح النجم الإماراتى حسين الجسمي أحدث أغانية (أنا أحترق) عبر قناته على موقع (يوتيوب).

أغنية (أنا أحترق) من ألحان حسين الجسمي، وبأسلوب إبداعي ورؤية موسيقية حملت وصفًا لقوة مشاعر الشوق والحنين و من أشعار مانع سعيد العتيبة، رؤية وألحان حسين الجسمي وتوزيع ومكس وماستر حسام كامل.

وروج الجسمي للأغنية من خلال نشر مقطع منها عبر صفحته الرسمية على تطبيق (انستغرام)، معلقا : (جديدنا.. أنا احترق.. ‏من أشعار معالي الأستاذ الدكتور مانع سعيد العتيبة رؤية وألحان حسين الجسمي.. ‏توزيع ومكس وماستر: حسام كامل)، وتفاعل عدد من متابعيه مع الأغنية بمجموعة من التعليقات والتي جاءت جميعها مشيدة بالعمل.



