حسين الجسمي يغني باللهجة الأردنية في حفل "نفرح بالحسين ورجوة"

أشعل الفنان الإماراتي حسين الجسمي أجواء حفله الغنائي في ختام فعاليات "نجوم العرب يفرحون بالحسين ورجوة"، وذلك يوم أمس الأحد الموافق 4 حزيران على المدرج الروماني في وسط العاصمة الأردنية عمَّان.

حسين الجسمي يغني "يا بيرقنا العالي"

وأثار الجسمي حماس متابعيه بتقديم الأغنية الأردنية "يا بيرقنا العالي"، التي رددها معه الحضور، إذ استطاع بصوته القوي زلزلة المسرح وجعل المتواجدين يقفون على أقدامهم حماسًا وهم يهتفون ويصفقون.

كما قدَّم الجسمي أشهر أغانيه من بينها "لقيت الطبطبة"، و"حتة من قلبي"، و"أحبك"، و"ما يسوى"، و"الطير"، بالإضافة إلى تقديمه أغنيته الرومانسية "أنا لها شمس" مرفقًا إياها بعزفه على البيانو.

حسين الجسمي يوجه رسالة لولي عهد الأردن

ولدى دخول الجسمي خشبة المسرح، وجَّه في خطابه الافتتاحي تحية للملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، قائلًا: "مساء الخير على الأردن والنشامة، سعادتنا كبيرة في الإمارات والوطن العربي بفرحة الحسين.. جينا اليوم بكل حب نشارك فرحة كل بيت أردني، ونهني جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله بفرحتهم الكبيرة بأمير القلوب ولي العهد الحسين بن عبدالله".

وبعد انتهاء الحفل، نشر الجسمي تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، معربًا عن سعادته قائلًا: "غنّينا المحبة، وأنشدنا حب الأردن، وهتفنا لبيرقها العالي وللحسين عريس الأردن الغالي بكل فخر.. سهرة فرح استثنائية فخمة الحضور والتفاعل، أظهرت جمال مشاعر النشامى بلوحات الفرح.. الله يديم علينا وعليكم الأفراح والمسرّات".



