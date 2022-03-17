حسين الجسمي يطرح (أمي جنة) بمناسبة عيد الأم

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أغنيته الجديدة (أمي جنة) عبر قناته الرسمي بموقع (يوتيوب)، احتفالا بعيد الأم.

و أغنية (أمي جنة) من كلمات الشاعر كرار الدلفي، وتوزيع زيد عادل، وألحان حسين الجسمي، ومكساج وماستر جاسم محمد.

وتقول بعض كلمات الأغنية: (أمي جنة الله يقول، أمي علمتني الأصول، أمي بيها الخير أشوف، أمي دنيا وبيها أطوف، أمي دكتورة ودوا، أمي أعز من الهوا، أمي ما تعرف حقد، أمي أحلى من الورد).

وكان الجسمي، قد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا بالبحرين، كما كانت آخر أعماله أغنيته الجديدة (أنتي أعيادي)، في منتصف فبراير/شباط الماضي، عبر موقع (يوتيوب)، من ألحانه، وكلمات الشاعر أسير الشوق، وتوزيع وليد فايد.