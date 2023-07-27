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حفصة نور بإطلالة شبه عاريّة.. المنافسة مشتغلة بين نجمات تركيا في "الإطلالات المثيرة"

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 27 تمّوز / يوليو 2023 - 09:06
حفصة نور
حفصة نور

اشتعلت المنافسة بين نجمات تركيا في فترة الصيف للمنافسة على "الإطلالة الأكثر إثارة" وتصدر الترند، حيث انتشرت العديد من الصور والفديوهات لإطلالات جريئة ظهرن بها أشعلت أجواء السوشال ميديا وتسببت بجدل كبير حولهن.

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وبهذا الخصوص شاركت النجمة التركية "حفصة نور" مجموعة من الصور لها عبر حسابها الخاص التي ظهرت فيها وهي تستمتع بأجواء الصيف.

حفصة نور بإطلالة مثيرة شبه عاريّة
 

نشرت النجمة التركية مجموعة من الصور لها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" ظهرت فيها بإطلالة صيفية مثيرة استطاعت من خلالها تصدّر الترند.
 

وارتدت حفصة كروب توب باللون الأبيض قصير كشف عن صدرها العاري من الأسفل، كما نسقّت معه تنورة شفافة أظهرت ملابسها الداخلية.
 

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وانتقل المتابعون الى التعليق على صور حفصة التي اعتبرها الكثير منهم بأنها أصبحت تنافس نجمات تركيّا بإطلالاتها وتصدّرها للترند.

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حفصة نور وكرم بورسين في مسلسل ماذا لو أحببت كثيرًا
 

ويشار بان حفصة تشارك النجم التركي "كرم بورسين" في بطولة مسلسل "ماذا لو أحببت كثيراً" الذي عُرض منه حتى هذه اللحظة حلقتين فقط، وبدأ عرضه على منصة شاهد الإلكترونية بالتزامن مع عرضه في تركيا.
 

وتدور قصة المسلسل حول شاب يترك له والده ثروة وشركات باسمه بالاضافة الى زوجته الثانية وابنائه حتى يعتني بهم، وتتقاطع الصدف معه عندما يقابل فتاة تعمل في الاحتيال يعتقد في البداية أنها مربية في منزله لتبدأ العديد من الأحداث.

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