حفصة نور تنهال على كرم بورسين بقبلات حميميّة.. وردّ فعل غريب من الأخير

أثار النجم التركي الشهير "كرم بورسين" ضجّة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد تداول مقطع فيديو له خلال تواجدهما في حفل أقامته شركة القمر رفقة النجمة التركية "حفصة نور".

كرم بورسين وحفصة نور في احتفال شركة القمر



أقامت شركة القمر بـ انتاج المسلسلات التركيّة حفلًا ضخمًا ضمّت جميع النجوم فيها، حيث حضر الكثير من المشاهير الاتراك والثنائيات الى الحفل.



وكان من ضمن الحضور النجم التركي "كرم بورسين" وزميلته "حفصة نور" والتي تشاركه دور البطولة في المسلسل الجديد المنتظر "اشراقتي".



ولفت حضور كرم وحفصة الاعلام حيث وقف الثنائي من أجل التقاط الصور، لكن حفصة كانت متحمّسة جداً حيث اقتربت من كرم بورسين وانهالت عليه بالقبلات الحميميّة بشكل حماسي أمام الكاميرات.



وكانت ردّة فعل كرم بورسين مثيرة للجدل، حيث قام الأخير بالابتعاد عنها قليلاً والتخفيف من حماسها كما انه نظر بطريقة بدا وكأنه يشعر بالاستغراب من تصرّفها المبالغ به.

الجمهور ينتقد كرم بورسين



وتداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الخاص بكرم وحفصة حيث انتقل المتابعون لانتقاد تصرّف الفنان التركي تجاه حماس حفصة.



في المقابل بدأ عدد كبير بالتعليق أن علاقة حب جديدة ستظهر على الساحة بين كرم وحفصة لا سيما أنهما يشاركان في بطولة مسلسل وإشراقتي، بالرغم من ان فرق العمر بينهما 12 عامًا.