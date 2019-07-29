حفلات فنية رائعة في دبي في هذا الشهر!

تتميّز الأجواء الصيفية خلال شهر أغسطس بالحيوية والحفلات الموسيقية والأجواء الرائعة. يستضيف مسرح "كوكا كولا أرينا" رواد موسيقى البوب القديمة، والـ"نيو إيدج روك"، حيث يقيم كلّ من "ويستلايف" و"ذا 1975" فيه حفلات فنية ضمن جولتهما العالمية. وتستمر الاحتفالات خلال فترة العيد مع النجمة نانسي عجرم التي تُشعل الأجواء الصيفية. إليك أبرز الحفلات في دبي خلال شهر أغسطس.

“ذا 1975"

اشتهرت فرقة "ذا 1975" الشبابية في عام 2012 مع أغنيتها الأولى "فيسداون"، وهي مؤلّفة من أربعة أشخاص. بعدها، تسلّقت الفرقة سلّم النجاح، وتميّزت أغانيها وألحانها وأسلوبها الموسيقي الفريد من نوعه. أطلقت الفرقة مجموعة من الأغاني التي لاقت شعبية واسعة لدى الجماهير مثل "سمبدي إلس"، و"إي تشينج أوف هارت". استمع إلى هذه الأغاني على خشبة مسرح "كوكا كولا أرينا" في 14 أغسطس.

التاريخ: 14 أغسطس

المكان: كوكا كولا أرينا

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نانسي عجرم وسيف نبيل

تُعدّ النجمة اللبنانية نانسي عجرم من أبرز نجمات الوطن العربي، ولا شكّ في أن تألّقها ونجوميّتها في ازدياد مستمر. تحتفل الفنانة نانسي عجرم بالعيد مع جمهورها في دبي، وينضم إليها الملحّن العراقي سيف نبيل. استمتع بهذا الحفل المميّز الذي يقدّم فيه الفنانان أروع أغانيهما القديمة والجديدة.

التاريخ: 15 أغسطس

المكان: مركز دبي التجاري العالمي

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حفل دي جي عقيل

يحيي الدي جي عقيل، الذي يُعدّ من أبرز نجوم الموسيقى في الهند حفلاً مميزاً على أنغام موسيقى بوليوود. بدأ الدي جي مسيرته الفنية عام 2000 وقد حوّل العديد من الألحان المعروفة إلى نغمات ذات إيقاع سريع. وبعد 10 سنوات يعود الدي جي ليلتقي بجمهوره في دبي ويقدّم لهم أجمل الأغاني مثل "تو هاي واهي"، وغيرها الكثير من الموسيقى الهندية.

التاريخ: 15 أغسطس

المكان: مركز دبي التجاري العالمي

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عودة فرق الشباب

تستضيف كوين إليزابيث 2 حفلاً خاصاً بالفرق الشبابية مثل "وان دايركشن" و"بويزون"، و"ويستلايف"، وNSYNC، و"تيك ذات"، على مسرح "ثياتر باي كيو إي 2". سيقدّم أربعة فنانين موهوبين أبرز الأغاني لفرق الشباب، مثل "لوف مي فور إي ريزون"، و"إيفريبودي (باك ستريت باك)" وغيرها.

التاريخ: 28 - 30 أغسطس

المكان: كوين إليزابيث 2

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ويستلايف

تحيي فرقة "ويستلايف"، والتي تتألّف من نيكي بايرن، وكيان إيغان، وماركوس فيهيلي، وشاين فيلان، حفلاً مميزاً على مسرح "كوكا كولا أرينا". تحتفل الفرقة بعشرين عاماً من النجاح ضمن جولة يعنوان "ذا توينتي تور". يُعدّ هذا الحفل ضمن الجولة الفنية التي تجتمع الفرقة من خلالها للمرّة الأولى بعد ثماني سنوات.

التاريخ: 29 أغسطس

المكان: كوكا كولا أرينا

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