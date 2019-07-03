حفلات مميزة في دبي خلال شهر يوليو

تقدّم دبي لزوّارها والمقيمين فيها العديد من الحفلات والفعاليات المميزة خلال شهر يوليو، بمشاركة مجموعة من الفنانين المحليّين والعالميّين. إليك أبرز العروض في دبي خلال هذا الشهر بدءاً من عروض ألعاب الخفة، ووصولاً إلى المسرحيات، والحفلات الموسيقيّة.

حفل جماعي للموسيقى الإلكترونية

تنطلق عُطلة نهاية الأسبوع الأولى في شهر يوليو مع حفل مميز للموسيقى الإلكترونية. يحيي خمسة نجوم حفلاً موسيقيّاً مميّزاً ضمن مستودع يمتد على مساحة 50000 متر في مدينة دبي للاستوديوهات. شاهد حفل "جيمس زابييلا"، و"تين إيدج ميوتانتس"، و"سيباستيان مولارت"، و"جوزيفين دو روتور"، و"مادلو"، في "ذا غريد" في 4 يوليو.

التاريخ: 4 يوليو

المكان: مدينة دبي للاستوديوهات

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حفل موسيقي لمارتين نييفيرا ولاني ميسالوتشا

يقدّم المغنيان الفلبينيان "مارتين نييفيرا" و"لاني ميسالوتشا" حفلاً مشتركاً في مركز دبي التجاري العالمي خلال شهر يوليو خلال جولتهما في الشرق الأوسط للقاء الجماهير الفلبينية. لا تفوّت هذا الحفل المميّز واستمع إلى أبرز أغاني النجمين المتألّقين.

التاريخ: 5 يوليو

المكان: مركز دبي التجاري العالمي

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عرض "ميراكل" المبهر

شاهد عرضاً رائعاً لألعاب الخفّة يؤديه لاعب الخفّة المعروف معين البستكي بمساعدة أيوب الأحمدي بعنوان "ميراكل". سيؤدي الفنانان الموهوبان المقيمان في دبي عرضاً مليئاً بالحِيل الرائعة التي ستُذهل الجمهور. استمتع بهذا العرض المبهر ولا تنسَ اصطحاب أطفالك.

التاريخ: 12 يوليو

المكان: "ذا جانكشن"

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أمسية واحدة ومسرحيتان

تتضمن سلسلة مسرحيات "باي سيريز" عرضين للكاتب الأسترالي "سيريز دي جيلدر" سيتم تقديمهما على مسرح "ذا جانكشن". يروي عرض "أنفورغيتابل" قصة تمتدّ على مدى قرون عدة وتدور أحداثها حول قطعة فنيّة يعتقد الجميع أنه سيتم نسيانها مع مرور الزمن. أما العرض الثاني بعنوان "سناب"، فهو عبارة عن كوميديا سوداء، تروي قصة أصدقاء تتكشّف شخصياتهم الحقيقيّة عندما يجدون أنفسهم في وضع غير اعتيادي.

التاريخ: 19 يوليو

المكان: "ذا جانكشن"

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مسرحية هندية مشوّقة

تقدّم مجموعة "ماندالي"، ومقرّها في دبي عرضاً هندياً مشوّقاً بعنوان "إي كي رات" على مسرح "ذا جانكشن". يدور العرض حول ليلةٍ في أحد السجون، ويحكي قصة رجل يدافع عن مبادئه وهو يعلم بأن هذه الليلة قد تكون ليلته الأخيرة. المسرحية من إخراج "عارف بهالدار"، ومن تمثيل "ديغفيجاي سينغ"، و"راهول تانيجا"، و"مانديب واليا" و"بنجامين سامويل" و"سيّد صدّيق".

التاريخ: 26-27 يوليو

المكان: "ذا جانكشن"

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