حفلة أونلاين..تامر عاشور أول فنان عربي يحيي حفل غنائي عن بُعد ويتصدّر يوتيوب (فيديو)

في خطوة مهمة اتبعها العديد من نجوم الفن في كل أنحاء العالم، قرر الفنان تامر عاشور أن يلتحق بركب هؤلاء الفنانين وأن يقدم حفل غنائي "أونلاين" من خلال منصات إلكترونية مشهورة كيوتيوب.

ونظرًا إلى توقف كافة الأنشطة في جميع أنحاء العالم بسبب وباء كورونا من خلال منع التجمعات لمكافحة انتشار المرض، بدأ مؤخرًا العديد من النجوم العالميين الانتقال إلى المنصات والتطبيقات الإلكترونية بهدف البقاء على تواصل مع محبيهم وبهدف مواصلة أعمالهم وأنشطتهم الفنية.

ومن بين الفنانين الأوائل الذين اتجهوا لإحياء حفلهم الغنائي على منصات الإنترنت كان الفنان تامر عاشور الذي تصدر يوتيوب يوم الجمعة وحقق أعلى المشاهدات التي وصلت تقريبًا إلى مليون مشاهدة، كما دعا زملائه في الفن إلى اللحاق به واتخاذ هذه الخطوة أيضًا خلال الفترة المقبلة من أجل تشجيع الناس على البقاء في منازلهم وتسليتهم في نفس الوقت بوجود مثل هكذا نشاطات.

وكان النجم المصري تامر عاشور قد تواجد في الفيديو برفقة فرقته الموسيقية فقط وقدم لمعجبيه ومتابعيه في الوطن العربي عددًا من أغانيه الشهيرة والحديثة أيضًا، مثل: خيالي" ،"حكايات"،"آخر مقابلة" ،"أيام"، "ده حكاية"، "افترقنا"، "يا أهلا"، "قولوله سماح"، "محظوط"، "ف بالي"، "مشوفناش"، "أنا راجع"، "خلصانه الحكاية" وغيرها.

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