الكاتبة الكويتية "فجر السعيد" متزوجة من مقتدى الصدر وحامل بعمر الـ 52.. ما القصة؟

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر حمل الكاتبة الكويتية "فجر السعيد" من رجل الدين العراقي "مقتدى الصدر".

الخبر جاء مع صورة لـ فجر السعيد ورجل الدين العراقي من إحدى المناسبات وهي تجلس بجانبه مع تعليق "أنا الكاتبة فجر السعيد أعلن طلاقي من المدعو مقتدى الصدر بعد زواج دام لـ 6 أشهر فقط وعليه أطالب برفع دعوى قضائية ضده في المحاكم العراقية وأطالب بحقوقي الشرعية وغير الشرعية كوني حامل بطفل في شهر 7 الآن".

شر البلية مايضحك مادري هم بيطقوني بهالخبر المفبرك لو بيطقون #السيد_مقتدى ... #ولكم_ملينا شغلتونا معاكم بهالإشاعات اللي ماتخلص ... كل يوم طالعيلنا بإشاعه شكل ... موكنت #عجوز قبل چم يوم شلون أحمل الحين بطفل ست شهور ... !!!! العجوز ماتحبل شباب ..... إرسولكم على بر يا #خمّه pic.twitter.com/erM0cNP7pS — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) March 20, 2020

رد فجر جاء سريعاً، إذ شاركت الخبر مع تعليق "شر البلية ما يضحك مادري هم بيطقوني بهالخبر المفبرك لو بيطقون #السيد_مقتدى ... #ولكم_ملينا شغلتونا معاكم بهالإشاعات اللي ماتخلص ... كل يوم طالعيلنا بإشاعه شكل ... موكنت #عجوز قبل چم يوم شلون أحمل الحين بطفل ست شهور ... !!!! العجوز ماتحبل شباب ..... إرسولكم على بر يا #خمّه"

يذكر أن فجر السعيد كانت قد شفيت مؤخراً بعدما صارعت الموت بسبب خطأ طبي أثناء القيام بعملية قص المعدة ودخلت في غيبوبة لفترة جيدة.

للمزيد من قسم الترفيه:

من الحجر المنزلي.. نسرين طافش تشارك متابعيها كيف تقضي وقتها هذه الأيام (صور)

هند البحرينية تكشف للمرة الأولى عن تفاصيل إصابتها بكورونا مع مايا دياب..شاهدوا ماذا قالت

كورونا يجتاح برنامج رامز جلال للمقالب في رمضان 2020، تأجيل أم إلغاء؟