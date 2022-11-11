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حفل فرقة بلاك بينك في الرياض.. إليك التفاصيل كاملة

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 11 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 09:50
فرقة بلاك بينك
فرقة بلاك بينك

ينتظر الجمهور بفارغ الصبر حفل فرقة بلاك بينك الكورية في فعاليات موسم الرياض بنسخته الثالثة خلال الفترة المقبلة، حيث كشفت الفرقة في وقت سابق عن تفاصيل الحفل الذي يقام خلال موسم الرياض الذي يحمل هذا العام شعار فوق الخيال.

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تفاصيل حفل فرقة بلاك بينك الكورية في الرياض

كشف الحساب الخاص بـ فعاليات موسم الرياض الرسمي عن تفاصيل حفل الفرقة الكورية الشهيرة  "بلاك بينك"، كما كشفت عن موعد حجز تذاكر الحفل وجميع التفاصيل المتعلقة بالحفل.

وسيكون هذا الحفل الأول للفرقة الكورية "بلاك بينك" في العاصمة السعودية الرياض خلال فعاليات موسم الرياض لعام 2023 التي بدأت في شهر أكتوبر الماضي وتستمر حتى الأشهر الأولى من العام المقبل، وتعتبر هذه الحفلة من أبرز الفعاليات المنتظرة، التي يتوقع ان تشهد اقبال جماهيري كبير.

كما كشف الحساب الرسمي عن موعد طرح تذاكر حفل الفرقة الكورية، حيث قال: " نريد تذكير جمهور بلاك بينك عن موعد طرح تذاكر.. موعد الحفلة يوم 11 نوفمبر في الساعة 4 مساء".

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فرقة بلاك بينك

اسعار بطاقات فرقة بلاك بينك الكورية

سيقام حفل الفرقة الكورية "بلاك بينك" في ستاد مرسول بارك في مدينة الرياض وذلك يوم 30 يناير القادم لعام 2023، وستكون هذه الحفلة ضمن الجولة الغنائية العالمية للفرقة والتي ستكون تحت اسم "Born Pink".

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل ما بين 249 ريال وتصل الى الألف ريال للفئة الذهبية، على أن تطرح على الموقع الألكتروني.

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