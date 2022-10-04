فرقتا بلاك بينك و BTS تعلّقان على شائعات ارتباط جيني وفي

تصدّر اسم النجم الكوري وعضو الفرقة الكورية BTS "في" وزميلته نجمة الفرقة الكورية بلاك بينك "جيني" وسائل التواصل الاجتماعي في الأسابيع القليلة الماضية بعد شائعات علاقتهما الرومانسية.

الردّ الاول من ادارة فرقة بلاك بينك على الشائعات

كسرت الفرقة الكورية بلاك بينك حاجز الصمت حول شائعات علاقة جيني و في، حيث أصدرت بيان تهاجم فيه مروجي الشائعات.

وقالت الادارة في البيان الصادر: "نعتبر هذه الشائعات هجمات شخصية وتدخلات ضد عضوة الفرقة وهو انتهاك لخصوصيتها، ونطالب السلطات الكورية التحقيق حول كيفية اختراق هاتفها وتسريب الصور الخاصة للنجمة ونشرها على الانترنت ومعرفة المصدر الرئيسي المطلق لهذه الشائعات".

وأوضحت ادارة الفرقة بان النجمة الكورية جيني واجهت هجمات شخصية وتحرّش جنسي بسبب هذه التسريبات، فجاء في حديثهم: "تداول هذه الصور عبر الانترنت أمر غير قانوني أبداً بغض النظر عن نوايا التي ورائها"، كما طلبت الادراة من المعجبين عدم تداول هذه الصور.

فرقة BTS تقدّم دعوى قضائية

ولم تكن فرقة بلاك بينك الوحيدة اتي تقدّمت بشكوى ضدّ مروجي الشائعات لجيني عضوة الفرقة، فقد قامت فرقة BTS بتقديم شكوى قضائية بسبب المنشورات الكاذبة والتي تحتوي على معلومات تضليلية وشائعات وصفوها بالـ سيئة حول أعضاء الفرقة ولكنّها لم تذكر نجم الفرقة "في" و "جيني" بالتحديد.

جيني وفي لم يعلّقان على الشائعات

بدأت الشائعات منذ تسريب الصور من هاتف جيني عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي ظهرت فيها جيني وهي رفقة شاب وبعد التمعّن تبيّن انه ربما يكون الشاب هو النجم الكوري "في".

ولكن الثنائي الكوري لم يعلّقان على الأمر أبدا بالرغم من انه احدث ضجة كبيرة بين المتابعين، ولكنّ الكثير من الجمهور أكّد بانه هذه الصور مفبركة ولا أساس لها من الصحة.