حفل "حلا الترك" المجاني

تُحيي الفنانة الشابّة المحبوبة "حلا الترك" حفلاً غنائيّاً رائعاً في عالم مدهش، وذلك يوم الخميس في 11 يوليو. استمع إلى أبرز أغاني حلا مثل "هابي هابي"، وأغنية "خالي بلاش" التي أصدرتها حديثاً. كُن على الموعد عند الساعة 7 مساءً كي لا تفوِّت حضور هذا الحفل المُميّز.

توجّه إلى عالم مدهش باكراً للاستمتاع بالّلعب قبل صعود النّجمة البحرينيّة الشابّة على المسرح. استكشف المناطق الترفيهيّة المُذهلة التي يضمّها عالم مدهش، بما فيها "ساحة المغامرات" المناسبة للصغار،

و"ساحة التسالي" لألعاب الفيديو الشيّقة، و"ساحة الحركة" المليئة بالألعاب المسليّة مثل قفز البانجي، وقيادة السيارات رباعيّة الدفع وغير ذلك الكثير. وفي وقت الاستراحة، يمكنك تناول أشهى الوجبات الخفيفة من أبرز مطاعم دبي. احصل أيضاً على فرصةٍ للفوز بسيارة جديدة وتخفيضات في مطاعم الفنادق القريبة من عالم مدهش بما فيها فندق نوفوتيل.

يبدأ حفل النجمة "حلا الترك" عند الساعة 7 مساءً، وذلك في 11 يوليو في عالم مدهش، مركز دبي التجاري العالمي.