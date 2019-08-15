حفل فرقة "إيموليشن" في "إل باريو"

غالباً ما يستضيف مطعم "إل باريو" في فندق "حياة بليس" الرقة، فرق الـ "هيفي ميتال"، كما سيستضيف قريباً حفل فرقة "إيموليشن" ، وهي واحدة من أقدم فرق موسيقى الـ "ديث ميتال" الأمريكية.

سيُحيي كل من "روبيرت فيغنا" (الذي كان من أوائل المُنضمّن إلى الفرقة)، و"روس دولان"، و"ستيف شالاتي" و"أليكس بوكس"، حفلهم الموسيقي في دبي بتاريخ 23 أغسطس. تشتهر فرقة "إيموليشن" بموسيقاها المُميزة والتناغم بين صوت الغيتار وإيقاعات الدرامز، وبالتالي ابتكار أغانٍ رائعة مثل "ذا ديستورتنغ لايت" و "إنتو أفرلاستنغ فاير" وغيرها. تأسّست الفرقة في عام 1988، ولديها خبرة كبيرة في أنواع موسيقى الـ "هيفي ميتال" والـ "ديث ميتال".

سيُقام حفل فرقة "إيموليشن" في مطعم "إل باريو"، وذلك بعد عدّة حفلات موسيقية أحيتها كل من فرقة "أومنيوم غاثيروم" الفنلنديّة التي تعزف موسيقى الـ "ديث ميتال"، وفرقة الروك "أنتيماتر" وفرقة "هايل" التي تقدّم أشهر الأغاني لمختلف نجوم الـ "هيفي ميتال".

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