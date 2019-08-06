حفل مسائي مميّز في حديقة أكوافنتشر دبي

جهّز ملابس السباحة واستعدّ لحضور فعالية "أكوافنتشر أفتر دارك" المُميّزة، والتي تتمحور هذا العام حول الوجوه التعبيريّة "الإيموجي". استمتع بأوقات لا مثيل لها في هذه الحديقة المائيّة الرائعة في منتجع أتلانتس النخلة، يوم 15 أغسطس بدءاً من الساعة 8 مساءً حتى منتصف الليل، واكتشف أكثر من 20 منزلقاً مائياً على أنغام موسيقى "الدي جي".

ستتضمّن الفعاليّة مجموعة من أشكال "الإيموجي" القابلة للنّفخ، بالإضافة إلى عروض الألعاب الناريّة والليزر، وغير ذلك الكثير. يتعاون في تنظيم هذا الفعالية، المناسبة لمن هم بعمر 15 سنة أو أكثر، كلٌّ من إذاعة "فيرجن راديو"، و"دو"، و"بيلابونغ". احصل على التذاكر عند المدخل مقابل 250 درهم أو احجز عبر الموقع الإلكتروني مُسبقاً للحصول على خصم 25%.

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