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حفل "هيبوكريزي" في دبي

منشور 20 آب / أغسطس 2019 - 09:13
حفل "هيبوكريزي" في دبي
حفل "هيبوكريزي" في دبي

تحيي فرقة الـ "ديث ميتال" السويدية "هيبوكريزي" حفلاً موسيقياً مميّزاً في "لإيل باريو"، المطعم الآسيوي المميز في "حياة بليس"، الرقّة. شارك في هذا الحفل المميّز يوم الجمعة 20 سبتمبر مع أسعار خاصة على التذاكر المبكرة تبدأ من 145 درهم. 

انطلقت الفرقة في مطلع القرن 21، مع موسيقى الميتال التقليدية، لتتأثر موسيقاها بعد ذلك بالألحان المميزة. تضم الفرقة كل من مايكل هيدلاند، وريدار هورغاغن، ومؤسّس الفرقة بيتر تاغتغرين. يشارك فرقة "هيبوكريزي" في هذه الأمسية الفرقة المحلية للميتال الشرقي "آرامايك". 

التاريخ 20 سبتمبر 2019
الفئة ترفيه حيّ
الموقع إيل باريو
الهاتف +971 56 515 3181
رسم الدخول 145 - 175 درهم
الدخول 7 مساءً

Via SyndiGate.info


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