حفيدات هيفاء وهبي يشعلن السوشال ميديا.. تعرفوا على السبب!

شاركت ابنة الفنانة اللبنانية "هيفاء وهبي" و المدعوة زينب فياض صورة لإبنتيها بلوك مستوحى من شخصيتي "بكيزة وزغلول" الذي أدت كل من إسعاد يونس وسهير البابلي دورهما في أحد المسلسلات.

زينب شاركت البوست وأرفقته بتعليق "اولا تحية كبيرة للممثلة القديرة إسعاد يونس متحمسين تشوفوا اول فيديو بكرا؟؟ ما بتتخايلوا ادي ضحكنا"!

لتعود بعد عدة ساعات وتشارك الفيديو الأول وتعلق عليه بـ "هيدا اول فيديو..احضروا للآخر لتعرفوا شو الشي اللي دانيلا ما قدرت تدفع حقوا لحتى قالت خلص بدي بس الثوم".

الجمهور بدوره أثنى على إطلالة حفيدات هيفاء، وأكدوا أنهما يملكان المهارات التمثيلية التي قد تساعدهما في المستقبل لدخول المجال الفني على خطى هيفاء وهبي، وكان من بين التعليقات "الحركات والكلام مهضوم كثير عندك فرووج بس مافهمت شنو علاقته في بكيزه وزغلول! انا كنت متوقعه مسابقات وفوازير رمضان موفقين"، وأضاف أخر "بكيزة وزغلول النسخة اللبنانية".

للمزيد من قسم الترفيه:

فيديو صادم: سعد الصغير ينهال بالضرب الشديد على خادمة فيفي عبده.. والجمهور يطالب بمحاسبته!

سلافة معمار تنفجر عضباً.. والجمهور "معها حق"!

بعد تعليقات الغزل من الجمهور عليها..ياسمين تستعين بزوجها للرد!