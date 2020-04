سلافة معمار تنفجر عضباً.. والجمهور "معها حق"!

الممثلة السورية "سلافة معمار" غاضبة بسبب تصميم البوستر الغير محترف لمسلسلها "مسافة آمان" وتعلق "هاد الشي مزحة ولا حقيقة"!! #سلافه_معمار #سوريا #عرب #مشاهير #جديد #أخبار #ستايل #فن

