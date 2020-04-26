سلافة معمار تنفجر عضباً.. والجمهور "معها حق"!

الجميلة السورية "سلافة معمار" لم تتمكن من تدارك نفسها بعد الخطأ الكبير الذي وقعت فيه إحدى شركات الإنتاج بمشاركة بوستر لمسلسل مسافة أمان.

البوستر الذي نفذ بطريقة غير محترفة بتاتاً لاقي إنتقاد واسع من الجمهور، وعلق أحدهم "إذا ما عندكم حد يساعدكم بالتصميم أنا بتبرع"، أما سلافة التي أبدت صدمتها علقت بـ "هاد الشي مزحة ولا حقيقة؟..في شركة محترمة بتنزل هيك بوستر"!

وتابعت سلافة إنتقادها بمشاركة فيديو عبر حسابها في إنستجرام بعنوان "كيف تصنع پوستر في ثلاث دقائق لعمل تم العمل عليه أكثر من ثلاث شهور"!

يذكر أن سلافة تتواجد في الموسم الرمضاني الحالي كضيفة شرف بمسلسل "الحرملك"، ويعد غيابها الأبرز عن الساحة الرمضانية للعام الحالي، على عكس السنة الماضية بعد النجاح الساحق الذي حققته من خلال مسلسل "مسافة أمان" والذي صور في سوريا وجمعها بـ قيس الشيخ نجيب، كاريس بشار، نادين تحسين بيك، عبد المنعم العمايري ونخبة من النجوم.

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