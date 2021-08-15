حفيد عمر الشريف يعلن حمله ثم يكشف هوية الأب.. ما علاقة نانسي عجرم؟

سخر عمر جونيور حفيد الفنان الراحل عمر الشريف من المواقع التي تناقلت خبر حمله بعد المنشور المثير للجدل له والذي أثار ضجة واسعة جدًا حوله.

وفي التفاصيل كان عمر جونيور قد نشر صورة لشاب رياضي بجسد مثالي وهو يمارس الرياضة ليعلق "انا حامل"، وهو التعليق الذي أراد من خلاله عمر جونيور التعبير عن إعجابه بالشاب حيث سبق وأن أعلن عن مثليته، وتناقلت الصفحات العربية المنشور مع ارفاق عنوان حفيد عمر الشريف حامل.

وبهذا الخصوص نشر عمر جونيور العديد من المنشورات عبر الستوري الخاص في حسابه في انستغرام من بينها عناوين بعض المواقع مع السخرية من المواقع العربية، وفي منشور آخر كتب معلقًا: "صحيح انني اكتسبت بعض الوزن خلال فترة كورونا.. ولكن".

واكمل عمر الشريف سخريته من المواقع بنشر صورة معدلة عبر الفوتشوب تظهره مع بطن منفوخ وكتب: "بما أنه بدأ الجميع في السؤال فالأب هو نانسي عجرم" وأشار عمر جونيور بتعليقه إلى نانسي عجرم.

يُشار إلا ان عمر جونيور من الشخصيات المثيرة للجدل حيث سبق وأن اعلن عن مثليته الجنسية، كما أنه نشر عدد صور جريئة له من بينها صورة يكشف فيها عن مؤخرته

عمر جونيور حفيد عمر الشريف

ولد عمر جونيور في شهر نوفمبر من عام 1983 لأب مسلم وأم يهودية وشارك في أكثر من عمل فني من بينهما فيلم "المسافر" و"حسن ومرقص" إلى جانب جده الفنان الراحل عمر الشريف.

كما شارك في مسلسل "وجه القمر" والذي عرض عام 2000، حصل عمر جونيور على درجة الماجستير في السياسة المقارنة من كلية لندن للاقتصاد، كما درس الفنون المسرحية في معهد لي سترابيرج.

وعمر جونيور هو حفيد الفنان الراحل عمر الشريف و الفنانة الراحلة فاتن حمامة، حيث عمر الشريف وفاتن حمامة عام 1955 بعد قصة حب كبيرة جمعتهما تحدثت عنها الصحافة.

ومن المتداول ان عمر الشريف غير ديانته إلى الإسلام من أجل الزواج بفاتن حمامة وانجب منها ابنهما طارق الشريف، وبالرغم من الحب الكبير الذي جمعهما انفصل عمر الشريف عن فاتن حمامة عام 1974 ولم يرتبط بعدها، وكان دائمًا ما يتحدث عن حبه الكبير لها

