حقيقة إصابة المطربة ميادة الحناوي بمرض الزهايمر

كشفت المطربة السورية ميادة الحناوي اختفائها في الفترة الأخيرة، قائلة:(الكورونا ووفاة أختي من فترة خلتني في ظروف صعبة شوية، بجانب إجراء أخي لعملية في القلب مؤخرًا)، مضيفة: (في فترة الكورونا مرينا بظروف كثيرة وربنا يزيل الغمة عن كل الناس).

وأوضحت الحناوي في مداخلة هاتفية لبرنامج (هذا الصباح) على فضائية (إكسترا نيوز): (وحشني الشعب المصري كله، لأنه في القلب والروح والوجدان)، متابعة:(لما باجي مصر بحس حالي أني في بلدي الثاني)، حسب موقع مصراوي.

وحول الشائعات التي تتردد من حين لآخر عنها، والتي كان آخرها إصابتها بمرض الزهايمر، أوضحت أنها تتابع كل ما يقال، واصفة هذه الأمور بأنها (شائعات) لا تدري مصدرها.