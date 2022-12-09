حقيقة القبض على محمد هنيدي في شقة مشبوهة

تداولت عدة صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شائعات تفيد بالقبض على الفنان محمد هنيدي في شقة دعارة، تبين لاحقا أن هذا الخبر مجرد شائعة و أن ما ذكر حدث فقط ضمن أحداث الفيلم الجديد لهنيدي و الذي يحمل اسم (نبيل الجميل دكتور تجميل).

بدوره رد هنيدي على هذه الأقاويل عبر حسابه على موقع (إنستغرام): (نبيل الجميل ده فيلمي الجديد.. ودي أول شقة مشبوهة أدخلها من ساعة ما عفت الشربيني سقطت في الكيميا.. ده توضيح عشان الإشاعات المغرضة..نبيل الجميل دكتور تجميل).

يشار أن فيلم (نبيل الجميل) تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعي وبطولة محمد هنيدي، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، حجاج عبدالعظيم، أحمد فؤاد سليم، ضياء الميرغني، محمد الصاوي، و مادلين طبر.