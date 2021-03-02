حقيقة تدهور الوضع الصحي للفنان عادل إمام ووضعه على جهاز التنفس الاصطناعي

تداولت عدة جهات ومواقع فنية خلال الساعات الماضية أنباء عن تدهور صحة الفنان المصري الزعيم عادل إمام، لتبدأ صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيما بعد بتناقل الشائعات حول إصابته بفيروس كورونا ودخوله في حالة صحية صعبة.

وبحسب المنتج عصام إمام شقيق الزعيم كشف في تصريحات صحفية أن الفنان القدير عادل إمام غير مصاب بفيروس كورونا كما تم تداوله خلال الساعات الماضية، فهو ملتزم بالتباعد الاجتماعي ولا يستقبل أحدًا في منزله، والحقيقة هي أنه مصاب بمرض ضيق التنفس المزمن نتيجة التدخين وأي مجهود يسبب له حالة من الإرهاق وعادة ما يستخدم جهاز التنفس الاصطناعي كي يبقى مستوى الأكسجين في الدم معتدلًا.

كما أعرب عصام إمام عن استيائه الشديد من تداول الشائعات وأكد : "عادل إمام بصحة جيدة، ولا يتعرض لأي وعكات صحية إطلاقاً كما يردد البعض"، مضيفاً: "الزعيم يقضي وقته مع أسرته وأحفاده حالياً".

الجدير بالذكر أن هذا القلق والخوف من قبل الجمهور والضجة التي حدثت حول الوضع الصحي لعادل إمام، هي نتيجة أن العديد من الأسماء الفنية قد فارقت الحياة مؤخرًا بعد إصابتهم بفيروس كورونا مثل الفنان القدير يوسف شعبان.

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