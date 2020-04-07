خبر خطوبة ناصيف زيتون من ممثلة سورية شهيرة يجتاح مواقع التواصل..فما حقيقة ذلك؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس بخبر خطوبة الفنان ناصيف زيتون من فنانة سورية شهيرة، ولا زال حتى الآن العديد من النشطاء على هذه المواقع يحاولون إيجاد إجابة شافية وتأكيد لما تم تناقله.

وكان يوم أمس قد تم الإعلان من مصدر مجهول عن خبر خطوبة الفنان ناصيف زيتون وارتباطه بالفنانة السورية هيا مرعشلي، حيث كتب أحد روّاد مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "ضل حدا ما عرف أنه ناصيف خطب هيا مرعشلي؟".

ضل احد ماعرف انو ناصيف زيتون خطب هيا مرعشلي 💍☻🙂 pic.twitter.com/e3Duwb2LTB — mohamd.alsaad (@mohamd_alsaad) April 5, 2020

في حين أبدى البعض استغرابه، وانتشرت علامات التعجب حول الأمر خاصة وأنه لم يتم التمهيد أو الإعلان سابقًا عن أي شيء يخص الارتباط بين هاذين النجمين بالتحديد، فكتب أحدهم تعليقًا بطريقة متعجّبة وقال: "هو ناصيف زيتون خطب هيا مرعشلي!!".

هو ناصيف زيتون خطب هيا مرعشلي !! — āβu tϊмĕ ||🍁 (@abu_taim93) April 5, 2020

والجدير بالذكر، أنه وحتى الآن لم يثبت صحة الخبر من عدمه، حيث أن ناصيف زيتون لم يعلن ذلك رسميًا ولا حتى هيا مرعشلي، ويرجّح أن الظروف الحالية التي تشهدها جميع الدول بسبب كورونا هي التي منعت الثنائي من الاحتفال مع الجمهور في الوقت الراهن.

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