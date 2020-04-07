رد غير متوقع من ميساء مغربي على تعليق محرج يخص عمرها..شاهدوا ماذا قالت (فيديو)

حالها كحال باقي النجوم، حرصت الفنانة ميساء مغربي على الاستمرار بالتواصل مع محبيها ومتابعيها على منصات التواصل الاجتماعي في ظل توقف كل الأنشطة والمناسبات في الوقت الحالي بسبب جائحة كورونا العالمية.

وفي بث مباشر لميساء مغربي، تواصلت مع الجمهور من خلال الأسئلة والأجوبة، فكانت البداية مع سؤال أحد المتابعين لها إذا ما كانت قد رزقت بالأطفال لترد الفنانة قائلة: "الله ما عطاني للحين..أدعولي..الي يحبني يدعيلي بالذرية الصالحة".

وكان السؤال الآخر الذي اعتقد البعض أنه سوف يسبب إحراج لميساء مغربي يتعلق بتقدمها بالعمر "والله وكبرتي يا ميساء" ، فجاء الرد بطريقة غير متوقعة من الفنانة المغربية التي ردت على سؤال المتابعة لها وقالت: " أكيد طبعاً رح أكبر من بديت من 18 ساعة حتى اليوم، وانتي اللي تكلميني ما كبرتي؟ مو كل سنة تطفي شمعة عيد ميلاد.. إيش (ترا كبرتي)؟ بزعل يعني؟ عادي.. الله أكبر جبتو العيد.. كبرت وأنا مبسوطة بحياتي وبعمري ومبسوطة بانجازاتي واني ما حرمت نفسي بأي حلم من أحلامي.. إيش المشكلة يعني.. ما يزعل ياجماعة.. عادي".

وعلى الصعيد المهني، تقدم حاليًا الفنانة ميساء مغربي برنامج "كروز" على قناة "دبي" منذ بداية 2020، واستضافت عدد من نجوم الفن في الوطن العربي مثل يسرا ودنيا سمير غانم وأسماء أخرى كثيرة من المشاهير.

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