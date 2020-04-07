شيرين عبد الوهاب تكشف عن أمنيتها بقضاء الحجر المنزلي برفقة هذه الفنانة

كنوع من التسلية وقضاء الوقت خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها العالم أجمع، حاولت الفنانة شيرين عبد الوهاب التخفيف والترفيه عن جمهورها وشاركتهم من خلال تويتر أمنيتها بقضاء الحجر المنزلي برفقة فنانة شهيرة.

ووقع اختيار شيرين عبد الوهاب على الفنانة الكوميدية شيماء سيف، فعلقت قائلة: "أكتر حد نفسي تكون موجودة معايا في الحظر هي شيماء سيف".

ووجهت السؤال لمتابعيها قائلة: "وانتو تحبوا تقضوا الحظر مع مين؟".

أكتر حد كنت نفسي تكون موجودة معايا في الحظر هي شيماء سيف 😂 ❤

وانتوا تحبوا تقضوا الحظر مع مين؟ — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) April 5, 2020

وبالفعل، لم تتأخر الفنانة شيماء سيف في الرد على شيرين، وتفاعلت هي الأخرى من خلال حسابها على إنستغرام وعلقت قائلة: "يا شيري ده أنا الي بموت فيكي ويبقى أحلى حظر في العالم اللي اكون موجودة فيه مع أم قلب طيب القمر صاحبة أجمل صوت في الدنيا..بحبك أوي أوي أوي".

وعلى الصعيد الفني، طرحت شيرين عبد الوهاب قبل أيام أغنيتها الجديدة "مش قد الهوى" من خلال قناتها على يوتيوب، وهي من كلمات محمد الغنيمي وألحان محمد رحيم وتوزيع أحمد ابراهيم.

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