شيرين عبد الوهاب تكشف عن أمنيتها بقضاء الحجر المنزلي برفقة هذه الفنانة

ياشيرى ده انا الى بموت فيكي ويبقى احلى حظر فى العالم الى اكون موجودة فيه مع ام قلب طيب القمر صاحبة اجمل صوت فى الدنيا بحبك اوى اوى اوى 💃💃💃💃❤❤❤❤

A post shared by Shimaa Seif (@shimaaseif) on Apr 6, 2020 at 6:09am PDT