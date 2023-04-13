حقيقة علاقة الإخوة بين ماثيو ماكهوني وودي هاريلسون.. وفحص DNA هو الفاصل

فجرت بعض المواقع الإخبارية العالمية مفاجأة صادمة وفريدة من نوعها في الوسط الهوليوودي، تتعلق هذه المفاجأة حول احتمالية وجود علاقة إخوة بين نجمين عالميين، مؤكدين انهما بصدد إجراء فحص دي ان ايه للتأكد من العلاقة بينهما.

حقيقة وجوج علاقة إخوة بين ماثيو ماكهوني وودي هاريلسون

تناقلت بعض الصفحات المعنية أنباء عن احتمالية أن يكون الثنائي الهوليوودي ماثيو ماكهوني والنجم ودي هاريلسون أشقّاء.

وياتي هذا الخبر الصادم بعد أن تم الكشف عن وجود علاقة عاطفية قديمة جمعت ما بين والدة النجم ماثيو ووالد وودي مما أثار بعض الشكوك حول احتمالية أن يكونا إخوة غير شقيقين.

وبحسب الأخبار المتداولة فانه من المقرر ان يتم اجراء فحص DNA للنجم ماثيو ماكهوني وودي هاريلسون من اجل حسم الأمر والتأكد من الأمر، وعبر الجمهور عن تشوقهم وحماستهم لمعرفة نتيجة هذا الفحص.

والطريف في الأمر أن الكثير من التعليقات انتشرت في الساعات الماضية حول ملاحظة الجمهور لوجود شبه بين النجمين لم يلاحظوه في وقت سابق، بدأ البعض بتاكيد علاقة الإخوة بينهما قبل ظهور نتائج الفحص.

ماثيو ماكهوني يحتفل بعيد ميلاد والدته

وفي وقت سابق احتفل النجم الهوليوودي "ماثيو ماكهوني" بعيد ميلاد والدته والتي بلغت 90 عاماً من عمرها حيث نشر صورتها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" وكتب لها رسالة مؤثرة، معبرًا عن مشاعره وحبه الكبير لها.

وتغزل الجمهور بعلاقة ماكهوني ووالدته التي وصفوها بالمميزة.