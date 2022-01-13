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ماثيو ماكونهي يحتفل بعيد ميلاد والدته الـ 90.. "لا أتخيّل حياتي بدونها"

منشور 13 كانون الثّاني / يناير 2022 - 08:37
ماثيو ماكهوني
ماثيو ماكهوني

شارك النجم الهوليوودي "ماثيو ماكهوني" متابعينه عبر حسابه الخاص على "انستغرام" احتفالاته بعيد ميلاد والدته البالغة من العمر تسعين عاماً، والتي تدعى كاي.

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ماثيو ماكهوني يحتفل بعيد ملاد والدته التسعين

احتفل ماثيو بعيد والدته يوم الاثنين الماضي، حيث نشر صورة لها عبر حسابه الخاص على "انستغرام" وكانت والدته كاي سعيدة وتبتسم بينما ارتدت تاج مكتوب عليه رقم 90 ووشاح مكتوب عليه Fabulous &90.

وعلّق ماثيو على الصورة بقوله: "اليوم هو يوم الفرح والتسامح وأنا لا اتخيل عدم وجودك هنا وميلاد سعيد يا أمي".

والدة ماثيو ماكونهي - الصورة من الصفحة الرسمية لـماثيو ماكونهي عبر انستغرام

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ماثيو ماكهوني يعيش مع اطفاله ووالدته

كشف ماثيو خلال مقابلة سابقة له بأن والدته كاي انتقلت للعيش معه ومع زوجته ألفيس وأطفالهما الثلاثة خلال انتشار فيروس كورونا حيث كانت سعيدة بالإقامة معهمافي تكساس أثناء فترة الحجر الصحي ووصفت لاتجربة بأنها رائعة.

وصرّحت كاي خلال مقابلة لها حول الإقامة مع ابنها فقالت :"انا سعيدة بوجودي مع أحفادي واما مرتاحة جداً فماثيو هو ابني الصالح وهو جيد معي طوال الوقت".

ماثيو ماكهوني يكشف عن طموحاته السياسية

كان ماثيو ماكهوني قد كشف عن احد طموحاته الكبيرة خلال مقابلة له حيث قال: "أنا أطمح لنيل منصب سياسي بعيد عن الفن".
كما حصل ماثيو على جائزة هوليوود ريبورتر وذلك بعد أن جمعت مؤسسته الخيرية ما يقارب 7.7 مليون دولار للإغاثة من عاصفة تيكساس.

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