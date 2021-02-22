حقيقة وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد إصابته بكورونا ونقله للعناية المركزة!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية على إثر تدهور الوضع الصحي للفنان الكويتي مشاري البلام عقب إصابته بفيروس كورونا ونقله إلى العناية المركزة في مستشفى جابر الأحمد المخصص للعزل الصحي لمصابي كورونا.

وخلال الساعات الماضية بدأ البعض يتناقل خبر وفاة الفنان مشاري البلام، ليخرج قريبه الفنان حسن البلام عن صمته ويعبر عن غضبه من الإشاعات المتداولة مؤكدًا أن الفنان مشاري البلام بخير وهو حاليًا في العناية الصحية المشددة.

وتابع الفنان حسن البلام في مقطع نشره عبر حسابه على سناب شات أن الإشاعات التي أثيرت بشأن وضع مشاري الصحي غير صحيحة، وأنه سيخرج بإذن الله من هذه الأزمة خلال أيام قليلة، وطالب بعدم تداول مثل هذه الشائعات لأن مثل هذه الأخبار لها تأثير سيء على الفنان وعائلته.

وبحسب صحيفة الرأي الكويتية ووسائل الإعلام المحلية هناك، كشفت آخر الأنباء أن وضع الفنان مشاري البلام أصبح مستقرًا وخاصة بعد أن تم وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي.

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