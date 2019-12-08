حقيقة وفاة سلطان الطرب جورج وسوف!

عم القلق بين أرجاء السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، وذلك عقب انتشار خبر وفاة واحد من أهم الأسماء في عالم الغناء العربي وهو سلطان الطرب الفنان جورج وسوف، وترافقت مع أخبار الوفاة تفاصيل كشفت أنه فارق الحياة إثر تعرضه لأزمة قلبية.

ولكن لم يمر الكثير من الوقت، حتى خرج الوسوف بنفسه من خلال الحساب الرسمي خاصته على موقع إنستغرام، ونفى الخبر من خلال صورة عبر خاصية "ستوري" على إنستغرام، ووجه من خلالها رسالة إلى من أطلق شائعة وفاته وقال: "لمخترع إشاعة إني مت بقلو: عبيب ألبي".

وأفادت مصادر وصفحات مختصة بمتابعة كل ما يخص الفنان جورج وسوف بأنه في حالة صحية جيدة وهو حاليًا متواجد في لبنان.

وجورج وسوف يبلغ من العمر 58 عامًا، وهو من مواليد 23 ديسمبر 1961 وأصله من الكفرون في طرطوس، وبدأ مسيرته الفنية في سن صغيرة من خلال المواويل التي كان يقدمها ولاقت رواجًا وانتشارًا كبيرًا وقتها، حتى أصبح معروفًا في الوطن العربي بلقب سلطان الطرب.

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