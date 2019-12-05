شيرين رضا لا تمانع التواجد إلى جانب عمرو دياب.. وتهدد بالقتل (فيديو)

تحدثت الممثلة المصرية "شيرين رضا" عن علاقتها بالفنان المصري وزوجها السابق "عمرو دياب" ضمن حوار تلفزيوني سريع.

وعند سؤالها عن لو أتيحت لها الفرصة لتشارك زوجها السابق عمرو دياب في فيديو كليب له هل ستوافق؟ أجابت "هذه الأسئلة افتراضية، لكن عمرو هو والد ابنتي وصديقي واحبه واحترمه واذا طلب مني شيء أستطيع القيام به سوف أفعله دون تردد."

في مقابلة أخرى، أبدت الفنانة غضبها من الذين يستعملون كلمة "عانس" لوصف المرأة التي وصلت لسن معين ولم تتزوج، وقالت: "الي إخترع كلمة عانس المفروض يتقتل، هو أكيد مات بس نجيبوا ونقتلوا تاني"

وأضافت: "وكذلك الأمر بالنسبة للبنت التي تقوم بشيء لا يتقبله المجتمع لا يجوز أن نشتمها!

يذكر أن شيرين رضا تواجدت في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 41 كعضو في لجنة التحكيم لإختيار أفضل فيلم عربي، وتمكنت من خطف الأضواء بإطلالاتها المنوعة على السجادة الحمراء.

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