حقيقة صورة هازال كايا مع ابنها!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة للممثلة التركية هازال كايا وهي تبتسم بينما تغمر طفل رضيع، وقيل أنها أول صورة واصحة لابنها فكرت علي من زوجها الفنان والمخرج علي أتاي، ليتضح في ما بعد أنها صورة قديمة من عام 2017 لكايا تحمل طفل صغير وأن الطفل في الصورة ليس ابنها.

ومن جهة أخرى قررت الأم هازال التي احتضنت ابنها بين ذراعيها لأول مرة في الأسابيع الماضية التبرع بملابس الأطفال والهدايا لوكالة حماية الطفل، وسيتم توزيع الهدايا بمناطق مختلفة في تركيا.

وقد لقي قرارها الكثير من الإعجاب والتقدير من قبل محبيها، ولكنها ليست المرة الأولى لها، فقد قدمت في وقت سابق لضيوفها وجبات طعام قمن بتجهيزها أمهات لديهن أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

يذكر أن زوج كايا الفنان علي اتاي لم يفارق زوجته عند ولادتها لابنهما فكرت علي، الذي كان وزنه عند الولادة 2.68 كلغ، وبلغ طوله 46.5 سم.

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