حكيم يطرح أحدث أغنياته (معلم)

طرح نجم الأغنية الشعبية حكيم عبر قناته الرسمية بموقع (يوتيوب) أغنية جديدة تحمل اسم (معلم). الأغنية من كلمات هاني لشهب، ألحان علاء غنيم، وتوزيع زيزو فاروق، وتقول كلماتها: (معلم.. أنا فيك متشعبط ومتبت، والله ما أسيبك لو خربت، ده أنا فاكر أول يوم شوفتك، خليتني واقف متثبت، لا بجد معلم يا معلم...).

و كانت آخر أغنيات حكيم مؤخراً (تزاولني)، والتي تخطت حاجز الـ3 ملايين مشاهدة على (يوتيوب) من كلمات إسلام كنكة وألحان كريم الصباغ وإسلام كنكة وتوزيع فلسطيني، وميكساج وماستر أسامة طارق، فيما قام المخرج أحمد متولى بتصوير الأغنية.