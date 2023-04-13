حلا الترك تعود بمسرحية جديدة "لا شيء أبدًا كزين"

حمست الفنانة البحرينية حلا الترك متابعيها لمسرحيتها الجديدة، المقرر تقديمها خلال أيام عيد الفطر.

حلا الترك تحمس متابعيها لمسرحيتها الجديدة

وشاركت حلا الترك متابعيها البوستر الدعائي لمسرحية "لا شيء أبدًا كزين"، والذي ظهرت فيه مرتديةً فستانًا فضيًا بأكمام ضخمة دراماتيكية مُزينة بالأحجار الكريستالية الملونة، بينما اعتمدت تسريحة شعر على شكل كعكتين جانبيتين، واعتمدت مكياجًا ملفتةً وأحمر شفاه قرمزي.

ويبدو من البوستر أن الترك تجد في مكان خيالي، حيث يظهر في الخلفية قلعة ضخمة.

وأرفقت الفنانة الشابة المنشور بتعليق، كتبت فيه: "لاشيء ابداً كزين.. ناطرتكمممم.. لا تنسووون تحجزون الرابط موجود".

مسرحية "لا شيء أبداً كزين"

ويُشارك في المسرحية العديد من الفنانين من بينهم: فاطمة الصفي، وحمزة أشكناني، وليلى عبدالله، وعبدالسلام محمد، وحنين حسين، وطلال سام، وهي من تأليف هبة حمادة، وإخراج سمير عبود، وكلمات هبة حمادة، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى.