بلقيس فتحي ترد على موضوع السرقة بإطلالة ثمنها ألاف الدولارات!

ردت الفنانة اليمينة بلقيس فتحي على موضوع السرقة الذي واجهته بعد أن طرحت آخر أعمالها الفنية فيديو كليب "حالة جديدة".

رد بلقيس كان من خلال برنامج "اي تي" بالعربي الذي حلت عليه ضيفة مساء أمس بعد تداول صُور لأعمال فنانيين قدموا سابقاً نفس المشاهد الموجودة في كليب بلقيس وهم لفرقة الكورية "سفنتين" والفرقة الكورية "توايس" والنجمة العالمية "كاردي بي" إضافة إلى النجم المغربي "سعد لمجرد".

وعلقت فتحي بـ "أنا فان للفرق الكورية وكثير أثروا فيني ومن الطبيعي أن تتشابه الأعمال الفنية حتى على المستوى العالمي أيضاً أغلب الكليبات الموسيقية متشابهة"!، ولخص الإعلامي صبحي عطري الموضوع بـ "يعني انتوا استوحيتوا العمل الجديد من الفرق الكورية والفنانيين العالميين الي تستمعي لهم"...لتعلق الأخيرة بـ "مزبوط".

وتحدثت الفنانة اليمنية عن كل هذه الاتهامات والهجوم ووصفته بالترويج المجاني للفيديو كليب وهو ما يخدم مصلحتها بعد أن تم تداول الصُور والاتهامات بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي وبالتحديد تويتر.

وكانت إطلالة بلقيس حديث الجمهور أيضاً، إذ تألقت بفستان طويل من دار "Dolce and Gabbana" وصل سعره إلى 8950 ريال سعودي أي ما يعادل 2386 دولار أمريكي.

يذكر أن الفيديو كليب حقق لحد الآن أكثر من 600 الآف مشاهدة من خلال قناتها الشخصية في يوتيوب بفترة 48 ساعة تقريباً، والعمل كان من إخراج حسام الحسيني أما كلمات الاغنية فهي لـ سعد المسلم والكلمات المتعلقة بستايل الراب فكانت من كوين جي وهادي، واستلم التلحين عبد العزيز الويس



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