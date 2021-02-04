ليلى أحمد :فاطمة الصفي "كبرت".. ونور الغندور "وجهها منفوخ من التجميل"!

وجهت الناقدة الكويتية ليلى أحمد انتقادات لاذعة إلى أسرة مسلسل دفعة بيروت والذي تم عرض الحلقة الأخيرة منه منذ فترة قريبة.

ووجهت ليلى أول الانتقادات للفنانة الكويتية فاطمة الصفي وعلقت بـ "فاطمة عمرها حوالي الـ 40 كيف تاخذ دور طالبة جامعة سنة أولى.. اذا الكاتبة مو شايفتها كبرت بحكم صداقتهم المفروض فاطمة تقبل انها كبيرة بالسن.. أما عن تمثيلها فهو هو من زمن جدي"!

ثم عادت ووجهت الناقدةحديثها نحو نور الغندور "مافي تعابير بالوجه من كثر عمليات التجميل والنفخ وبواريكها مستفزة.وبعض المشاهد كان دمها شربات". أ

ما حول أداء الممثل السوري محمود النصر فقد علقت أنه ضعيف مقارنةً بباقي أعماله الفنية خلال السنوات الماضية.

وكان للممثل السعودي مهند الحمدي نصيب أيضاً من الانتقادات ما بين عدم امتلاك الموهبة للتمثيل وأن تفاصيل وجهه لا تملك أي تعبير مفهوم، وطالبت الناقدة الممثل السعودي مهند بأن يطور نفسه في مجال التمثيل والأداء.

وتجاهل كل من الصفي والغندور تعليقات الناقدة ضدهم، أما مهند فقد رد بطريقة ساخرة بمشاركة صُورة من كواليس المسلسل وارفقها بتعليق "‏أخْبِروا أولَئكَ الذَّين ينتظِرونَ سُقوطنَا ‏بأنَّ وقوفنَا أطْولُ مِنْ أَعمَارهِم"!

قصة مسلسل دفعة بيروت

تدور الأحداث في ستينيات القرن العشرين حيث يجتمع عدد من الطلاب والطالبات من مختلف الجنسيات حاملين معهم أفكارهم ومعتقداتهم و عاداتهم وأحلامهم إلى العاصمة اللبنانية بيروت و تحديداً في شارع الحمرا الذي كان يعج بالشعراء والأدباء و والمثقفين و الفنانين ويدرس هؤلاء الطلبة في الجامعة الأمريكية في بيروت و تدور بينهم الكثير من التطورات والمغامرات و المناكفات وتتصاعد الخطوط الدرامية لتتلاقى مصائرهم ويومياتهم ما بين الحب والسياسة و الزواج والمنافسة و الدين والمؤامرة.

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