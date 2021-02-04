يسرا وباسل خياط لأول مرة بعمل مشترك..وهذه هي التفاصيل!

لأول مرة سيشارك الممثل السوري باسل خياط البطولة أمام النجمة المصرية القديرة يسرا في مسلسل سيحمل عنوان "حرب أهلية".

العمل الجديد سيعرض خلال الموسم الرمضاني 2021 والإسم الذي سيحمله هو "الحرب الأهلية" وسيكون الإسم أولي لحد الإتفاق النهائي مع الأسرة المنتجة والتي هي شركة العدل جروب. باسل سيعود للدراما المصرية بعد غياب 3 سنوات بعد أن كان آخر أعماله مسلسل "الرحلة" الذي عُرض عام 2018.

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ودارت أحداث مسلسل "الرحلة" في إطار تشويقي غامض يحمل حبكة الغموض حول مجموعة أشخاص جمعتهم الأقدار أن يلتقوا على متن رحلة طائرة تحمل الرقم (710)، وجمعت الظروف بينهم في أن كل منهم يكتم سر ما ويخفيه ولكن تتلاقى خطوطهم وحكاياتهم في مصير واحد.

أما عن آخر أعماله فقد كان مسلسل "عهد الدم" الذي عُرض من خلال منصة "شاهد.كوم"، ودارت أحداث المسلسل في إطار بوليسي تشويقي حول صاحب شركة توزيع أدوية، يعاني من ضائقة مادية وهو رب أسرة محب لعائلته ويعيش حياة روتينية إلا أن حياته تنقلب رأسا على عقب خلال رحلة عمل، حين يجد نفسه طرفا في حادث تروح ضحيته ابنة رجل عصابات معروف بقسوته، الذي يقرر بدوره قتله ثأرا لابنته. وضم العمل نخبة من الوجوه من بينهم النجمة السورية نادين تحسين بيك، ندى أبو فرحات، فادي أبي سمرا.

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