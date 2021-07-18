والد حلا شيحة يتهم معز مسعود بخطف ابنته ويبكي على الهواء مباشرة.. والأخيرة ترد: "لا يليق هذا الكلام"!

لم تتوانَ الممثلة المصرية حلا شيحة في الدفاع عن نفسها إزاء الانتقادات التي طالتها عقب تصريحها أن الفن حرام وإبداء استيائها من المشاهد التي جمعتها بزميلها الفنان تامر حسني في فيلم "مش أنا"، حيث ردَّت على والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة.

أبدى والد حلا شيحة استيائه من تصريحات ابنته وأدعى أن هناك أيادي خفية تعمل على اللعب في عقلها وقراراتها، وقد يكون يعني في كلامه زوجها الداعية المصري معز مسعود.

وقال أحمد شيحة خلال مداخلة له في برنامج "كلمة أخيرة" أن ابنته أكّدت له أنها لن تتوقف عن الفن بعد زواجها من معز مسعود، وأضاف أنه سيبقى يدافع عنها بأي ثمن ضد من يحاولون إبعادها عن حلمها، وقال: "حلا تحملت ما لا يتحمله بشر، وسأدافع عن بنتي ضد هؤلاء الناس بأي ثمن، وعندما يكتمل إيمان حلا شيحة سترى أن كل كلامها ليس له علاقة بالدين".



وخلال مداخلة له في برنامج "حكاية"، أشار أحمد شيحة أن ابنتها لم ترى الفن حرامًا على الإطلاق إلَّا خلال الفترة الأخيرة، وقال: "حلا داخلها فنانة ولا تستطيع أن تعيش بدونها، عمرها ما غلطت في حد من زملائها وتحب الوسط بكل معنى الكلمة، ومتأكد بوجود أياد أخرى تعبث من أجل عمل كمين لابنتي الطيبة المحبة لبلدها وزملائها والفن لاستقطابها مرة أخرى".

وأشار أن الكلام الذي تفوهت في هحلا لا ينم عن شخصيتها أو طبيعتها، إذ يرى أنها مختطفة، وقال باكيًا: "لم أتحدث إليها ولم تتحدث إليَّ منذ 10 أيام، والدتها كلمتها وعاتبتها جامد وكانت مترددة في ردودها على أمها، ولا أقبل أن تُختطف ابنتي الفنانة".

حلا شيحة ترد على والدها أحمد شيحة

من جهتها ردَّت شيحة على والدها وادعاءاته بأنها مخطوفة، وكتبت: "الحقيقة مصدومة من الكلام اللي والدي قاله عن زوجي اللي اتجوزته بكامل ارادتي و الحمد لله لقيت معاه كل المعاني الجميلة من احترام و رجولة و شهامة نادرة الايام دي و انا لم يخطفني احد كما قال والدي و الكلام ده لا يصح ابداً".

وتابعت: "انا بحب زوجي و سعيدة بحبه ليا و بنحترم بعض و معز بيحترم رايي و بيقدر مشاعري و بالعكس هو دائما بيهدّيني . و طبعا بيساندني ويشجعني لاني زوجته و حبيبته و هو اكبر بكتير من كل الكلام اللي بيتقال عليه و افتراءات مش صحيحة و هو ابعد ما يكون عنها".

وهددت كل من يحاول تشويه صورته، وقالت: "لن اسمح لاحد الكلام عنه و لن اسمح بأي تصور خاطئ عنه بأي شكل من الاشكال معز طول عمره له رؤيته الواضحة في الدين و حتي في الفن و هو ليس مع اي جماعة او فئة معينة هو يمثل نفسه و له افكاره وارائه العلمية و الدينية المختلفة الجميلة و ليس لاحد ان يصنفه او يضعه في اي قالب فقط لأن هواه لا يوافق ما يمثله معز".



وانتقدت كل من يحاول وصفها بالتطرف بعد حديثها عن الدين، وقالت: "هو في ايه في بلدنا الايام دي بنحارب و نصارع في بعض و عايشين في قصص وهمية من نسج خيالنا عن بعض، هو خلاص اي حد يتكلم بلغة الدين لازم يبقي متطرف او اخواني هو مبقاش في مسلمين وسطيين طبيعين هو ليه كل انواع الهجوم ده علي اي حد".

وأبدت حلا شيحة انزعاجها من والدها وخاصة أنه يعرف معز معرفة شخصية ويحبه محبة شخصية.

وأكدت أن زوجها ليس "بتاع ستات"، فقد كن متزوجًا لـ14 عامًا لكنه في النهاية لم يعثر على الاستقرار، فقرر الزواج منها بالحلال بعدما تقابلا، وهو امر لا يعيب أحدًا.

ووجهت شيحة رسالة أخيرة لوالدها، جاء فيها: "في الاخر بوجه كلمة لوالدي الحبيب ان لا يصح ابدا كلامك مع كامل احترامي لك و للجميع، انا الحمد لله سعيدة في حياتي و مع زوج اتشرف انه زوجي و بعتز بيه و احنا اصدقاء قبل ان نكون أزواج، و كل كلمة اكتبها و قلتها نابعة مني و انا متدينة بطبعي زي اي ست مصرية بتحب دينها وده لا يعيبني. وتديني اللي بدأ من اكتر من ١٥ سنة من المنطقي ان معز مش هو سببه، مش محتاجة حد يخطفني او يكتب عني او يوجهني.. هذا كلام لا يليق ."

أزمة حلا شيحة وتامر حسني



بدأت أزمة حلاشيخة والفنان تامر حسني بعد شاركت الفنانة متابعيها منشورًا تدعي فيه أن الأخير لم يفِ بوعده إزاء حذف المشاهد الحميمية التي تجمعهما في فيلم "مش أنا".

وجاء في منشور حلا: "أنا اتفاجئت جدا ًبنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم و في أيام ذي الحجة أيام مباركة و خصوصاً بعد اخر بوست نزلته و وضحت فيه انا ايه .. و اتفاجئت اكتر خصوصا ًبعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده أنه حيحترم رغبتي و بعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات و اكدلي انه حيحترم رغبتي".

وتابعت حلا: "احنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقايس ربنا احنا لم و لن ننجح انا عارفة و متاكدة ان زملائي جواهم خير بس للاسف فتنة الشهرة و النجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الامور صح بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا و انا عيطت لاني شفت نفسي في المشاهد دي .. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها و كلنا بنغلط و لازم نغلط علشان احنا بشر بس المصيبة اننا بنغفل و بننسى" .



واضافت: "انا مش حتكسف من حد انا تبت من المشاهد دي و هي لا تصح و انا غلطت و بصلح و اهم حاجة ان ربنا يرضى عني لان في الاخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة و لا النجاح لا هو مش نجاح أصلا علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص احنا اغلبنا ناسينها الا القليلين منا . الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا و منبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل و ميبقاش فن".

وقرر النجم المصري تامر حسني بدوره الرد علناً عبر السوشال ميديا كما فعلت حلا، وشارك منشور جاء فيه: "للتوضيح بما إنك يا حلا كتبتي بوست و أشركتي الجمهور الكريم معانا بدال ما كنتي تكلميني شخصياً و نتناقش بيني و بينك ، فا أنا مضطر أرد هنا برضو….أولاً أنا عمري ما وعدتك إن الكليب مش هينزل دا محصلش اصلاً يا حلا مش أنا خالص اللي أوعد و أخلف….. الحقيقه اني إحترمت كلامي معاكي و وعدتك أشيل مشاهد تانيه طلبتيها و شيلتها بالفعل و شكرتيني عليها و لو حابه تفتكري المشاهد اللي اتشالت بعد اذنك روحي شوفيها في المونتاچ عند الأستاذ عمرو عاكف او كلميه يبعتهالك كلها موجوده ، و بعدين الفيلم بقاله ٣ اسابيع في السينمات و الكليب موجود جوه الفيلم هو بالنسبالك الحرام إننا ننزل الكليب على اليوتيوب بس !! إنما الكليب يتشاف جوه السينمات عادي ؟؟؟؟ منطق غريب فعلاً يا حلا"..



وتابع حسني: "و بعدين هو مش أنتي اللي مضيتي عقد و تقاضيتي عليه مبلغ كبير عشان الدور دا بعينه !!هو مش إنتي اللي صورتيه و مثلتيه بنفسك و بمنتهى الرضا ولاّ حد أجبرك ؟!!!!!! و للتوضيح للجمهور الكريم أنا و المخرجه الأستاذه ساره وفيق بعتنالك و كنا بنتحايل عليكي تيجي تشوفي شغلك قبل إصدار الفيلم عشان لو عندك أي ملحوظه تقوليها ، ماكنتيش بتردي علينا و تليفوناتك كلها كانت بتقفل في وشنا إنتي للأسف يا حلا متعاملتيش صح مع الموقف كان لازم تهتمي بأمرك أكتر من كدا و لو كان ليكي أي طلب تاني كنت هعمله بكل حب إنما إنتي فجأه أختفيتي و مكملتيش تركيب صوتك في الفيلم ولا جيتي تتصوري عشان آفيش الفيلم أصلًا و مخليتيناش نعرف نعمل آفيش مجمع"



