حلا شيحة تتحول إلى داعية إسلامية على خٌطى زوجها معز مسعود؟!

"ناويه تصيري داعية متل زوجك يلي عم يتزوج ويطلق كل شوي"؟!

هذا هو التعليق الذي جاء على أحد منشورات الممثلة حلا شيحة خلال حسابها في انستجرام بعد أن كانت قد شاركت فيديو وأرفقته بتعليق "الله الجميل وحده الذي يملك خفايا قلوبنا و ما يدور في اعماق صدورنا و حقيقة مشاعرنا و اسرار مخاوفنا فهو الاول ليس قبله شئ و هو الاخر ليس بعده شئ الكون كله بكل جماله و اسراره و كواكبه التي لا تُعد و لا تُحصي لا يصف واحد بالمئة من جمالك يارب و قدرتك و قوتك و جلالك ، نجلس في بقعة واحدة نتأمل فتهدأ نفوسنا فما بال لو رأيناك"...

حلا بدورها ردت مباشرةً بتعليق جاء فيه "ده بشرفني اكون زي جوزي و بعدين ما يتجوز او يطلق ده قسمة و نصيب".

يذكر أن علاقة الثنائي كانت قد بدأت بتعليق من حلا بعد أن شارك معز كان قد شارك صورة جديدة عبر حسابه في إنستقرام "شكرًا جزيلاً للإنسان الرائع الذي التقط هذه اللحظة النادرة.. أنت تعرف من أنت"، لتعلق حلا شيحة "من إلتقط هذه الصورة"!..ليأتي رد معز "شخص مميز جداً".

ومنذ حوالي الشهر تقريباً أعلن الثنائي زواجهما بحفل بسيط اقتصر على الأهل فقط بسبب جائحة كورونا، وتألقت حلا بفستان أبيض والذي ترتديه للمرة الثالثة في حياتها.

حلا شيحة كانت قد مرت بتجارب زواج سابقة أولها مع أحد أعضاء فريق وسط البلد الفنان هاني عادل ولكن الزواج لم يدم طويلا وتم الطلاق. من بعدها أعلنت اعتزالها الفن وارتدت النقاب وتزوجت من شاب كندي كان قد اعتنق الإسلام قبل زواجهم بعدة سنوات وأقامت مع زوجها حينئذ في الإسكندرية ثم هاجروا إلى كندا وأنجبت منه 4 أبناء (ولدين وابنتين). الزواج الذي استمر لمدة 12 عام تقريباً انتى بالطلاق وخلع الحجاب والعودة للفن مجدداً.

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