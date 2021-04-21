منى السابر بأول تعليق على أخبار سجنها..والمشاهير خذلوها!

عبرت منى السابر والدة الفنانة البحرينية حلا الترك عن استيائها من الوضع الحالي بعد أن عجزت عن توفير المبلغ المالي المطلوب منها والذي وصل لـ 20 ألف دينار بحريني بما يعادل (53042) ألف دولار أمريكي.

منى أكدت أن المشاهير لم يتمكنوا من مساعدتها لأنهم بحاجة لموافقة رسمية من البنك حتى يتم تحويل المبالغ إلى حساب منى السابر البنكي، كما علقت بـ "على الأقل ينعرف الموضوع ويصير في تواصل معي فأنا في النهاية أريد أن توضح الأمور يا في أو لا؟ وما في داعي لكل هذه الشوشرة، وبنفس الوقت ما كنت عارفة هل في مساعدات أم لا وأنا تأملت وحصل العكس".

أيضاً علقت السابر حول أخبار صدور قرار بسجنها بعد أن انتهت المُهلمة الرسمية لها يوم الأحد الماضي، وورد في حديثها تحديداً "نحن قدمنا باستبدال عقوبة السجن بما ينص عليه الحكم، وأنا مثلي مثل أي شخص محكوم عليه ما بيعرف شو رح يصير بهالفترة الجاية، والحكم البديل الذي من المفروض أن تعرفه كل الناس وأنا ما صرحت فيه أو تكلمت عنه كتير هو العمل اليدوي بدلا عن السجن".

الفنانة المغربية مريم حسين بدورها أطلت أمس خلال فيديو رداً على من اتهمها بالرياء ومحاولة تصدر الترند على حساب قضية السابر وعلقت بـ "أنا على تواصل مع منى وما طلعلنا أذن رسمي لنحول الأموال ومش عارفين شو الحل"...وتابعت مريم "أنا لم أتخلى عن منى كما فعل بعض المشاهير الذين اكتشفوا أن حلا ليست هي من رفعت القضية على والدتها".

يذكر أن منى كانت قد أكدت أن ابنتها حلا شهدت ضدها في المحكمة على الرغم من أنها كانت تعلم بأن الأموال المسحوبة من حسابها كانت حتى يتمكنوا من استئجار شقة لهم معاً وتدبير احتياجاتهم اليومية بعد أن رفض طليقها أن يدفع النفقة والمستحقات الخاصة بها.

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