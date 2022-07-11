حلا شيحة تحذف صورة لابنتها بعد تعرضها لهجوم عنيف!

تعرضت الفنانة المعتزلة حلا شيحة لانتقادات و هجوم شديد بعد أن شاركت جمهورها، بصورة لوالدها برفقة بناتها، عبر حسابها الرسمي بموقع (إنستغرام).

وظهرت في الصورة ابنة الفنانة الكبرى خديجة وظن البعض أنها حلا بدون حجاب بسبب الشبه الكبير بينهما، ثم وفوجئ جمهور حلا أنها قامت بحذف الصورة بعد أن تعرضت لانتقادات كثيرة.

وكانت نشرت الفنانة حلا شيحة صورة لأولادها الأربعة مع والدها الفنان التشيكلي أحمد شيحة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وعلّقت حلا على الصورة: (عيد مبارك وإجازة سعيدة.. عيد مبارك على الجميع يا رب.. كل عام وأنتم بألف خير وسعادة وصحة وسلامة وراحة هنية يا رب.. وينعاد علينا وعليكم وإحنا بأحسن حال يا رب).