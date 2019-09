حلا شيحة تُشعل أجواء الجونة بالرقص إلى جانب شقيقتيها هنا ورشا!

" كواليس تصوير أغنية #سقفه 😻👏🏻🎶 @tayarahworld @ramezsyoussef @mohamedelbassiouni @ahmedelrubyy @halashihanew @hanashiha @rashashiha #HALAINGFF19 🕊🍃 #HALASHIHANEWS 📰📢 #GFF #GFF19 #elgounafilmfestival 🎬🌴 @elgounafilmfestivalofficial @elgounaredsea _______________ #نجمة_السينما_العربية 💖 @halashihanew #HalaShiha #HalaShihaNew #Hala_Shiha 😽😻💕 #نجمة_السينما_العربية #حلا_شيحة #حلا_شيحا #زلزال 🎬💕 #السعودية #uae #ksa #makeup #مصر #follow4follow #like4like #explore #like4like #luxury #life #bahrain #uae #ksa #Follow #Like #KSA #Egypt #Actress #نجمة_السينما_العربية 💖 @halashihanew

A post shared by 🍃💎 الفولو الملكي 14-8-2018💎🍃 (@halashiha_fans) on Sep 25, 2019 at 12:49pm PDT