حلا شيحة تُشعل أجواء الجونة بالرقص إلى جانب شقيقتيها هنا ورشا!

لفتت الفنانة المصرية حلا شيحة الأنظار خلال فعاليات مهرجان الجونة المستمرة حتى يوم غد 27 من شهر سبتمبر الحالي، وتألقت شيحة بأكثر من إطلالة مُلفتة على السجادة الحمراء في المهرجان.

كما أثارت شيحة الجدل في أكثر من موقف أبرزها عندما ابتعدت عن شقيقتها هنا التي حاولت تقبيلها أمام عدسات الكاميرات مما وضع الأخيرة في موقف محرج، بالإضافة لتداول صورة لها إلى جانب الفنان محمد رمضان والذي انتشرت العديد من الشائعات حولهما مؤخرًا عن زواج سري يربطهما، مما دفعهما إلى نفي هذه الشائعات.

وانتشر اليوم فيديو مميز للفنانة المصرية تظهر فيه وهي ترقص في الجونة إلى جانب شقيقتيها هنا ورشا، وبدت شيحة في كامل حيويتها وتألقها حيث تجمهر عدد من الجمهور حولهن وقاموا بتصويرهن والتصفيق لهن.

هذا وكانت الفنانة العائدة من الاعتزال قد كشفت مؤخرًا أنها أجرت عملية تجميل في انفها، كما طالبت الجمهور باحترام قرارتها وطريقة لبسها وعدم التعرض لها بالانتقادات.

يُشار إلى ان شيحة عادت للظهور بشكل كبير والتواجد على الساحة الفنية بعد سنوات من غيابها عن عالم الفن واعتزالها للتمثيل بعد ارتدائها الحجاب، وشكل خبر خلعها للحجاب صدمة لجمهورها.

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